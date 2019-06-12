"Надюха-киллер": Савченко высмеяли за необычный наряд

Народный депутат Надежда Савченко появилась в прямом эфире с чокером на шее.
На необычный элемент образа Савченко обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий.
Надежда Савченко
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Он сравнил нардепа с героиней культового фильма "Леон" Матильдой, роль которой сыграла Натали Портман.
"Новый стиль - предвыборный, так сказать: Надюха-киллер!" - пошутил Голобуцкий.
Савченко и Портман
Надежда Савченко
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Надя Савченко сьогодні на ефірі 112-го.— Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 12 июня 2019 г.
Новий стиль - передвиборчий, так би мовити: Надюха-кілер!)) pic.twitter.com/18yVXEeVdJ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко объявила, что ее партия будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.
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