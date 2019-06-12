"Надюха-киллер": Савченко высмеяли за необычный наряд

Народный депутат Надежда Савченко появилась в прямом эфире с чокером на шее.

На необычный элемент образа Савченко обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий.

Надежда Савченко скриншот

Он сравнил нардепа с героиней культового фильма "Леон" Матильдой, роль которой сыграла Натали Портман.

"Новый стиль - предвыборный, так сказать: Надюха-киллер!" - пошутил Голобуцкий.

Савченко и Портман

Надежда Савченко скриншот

Надя Савченко сьогодні на ефірі 112-го.



Новий стиль - передвиборчий, так би мовити: Надюха-кілер!)) pic.twitter.com/18yVXEeVdJ — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 12 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко объявила, что ее партия будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

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