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"Надюха-киллер": Савченко высмеяли за необычный наряд

1.4тЧитать материал на украинском

Народный депутат Надежда Савченко появилась в прямом эфире с чокером на шее.

На необычный элемент образа Савченко обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

скриншот

Он сравнил нардепа с героиней культового фильма "Леон" Матильдой, роль которой сыграла Натали Портман.

"Новый стиль - предвыборный, так сказать: Надюха-киллер!" - пошутил Голобуцкий.

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Савченко и Портман

Савченко и Портман

Надежда Савченко

Надежда Савченко

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко объявила, что ее партия будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

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Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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