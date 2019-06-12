"Надюха-кілер": Савченко висміяли за незвичайне вбрання

Народний депутат Надія Савченко з'явилася в прямому ефірі з чокером на шиї.
На незвичайний елемент її образу звернув увагу політолог Олексій Голобуцький.
Надія Савченко
Скріншот
Він порівняв нардепа з героїнею культового фільму "Леон" Матільдою, роль якої зіграла Наталі Портман.
"Новий стиль — передвиборчий, так би мовити: Надюха-кілер!" — пожартував Голобуцький.
Савченко і Портман
Надія Савченко
скріншот
Надя Савченко сегодня на ефірі 112-го.- Голобуцький Олексій (@Holobutsky) 12 червня 2019 р
Новий стиль - передвіборчій, так би мовити: Надюха-кілер!)) Pic.twitter.com/18yVXEeVdJ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко оголосила, що її партія братиме участь у позачергових парламентських виборах.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся