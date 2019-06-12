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"Надюха-кілер": Савченко висміяли за незвичайне вбрання

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Народний депутат Надія Савченко з'явилася в прямому ефірі з чокером на шиї.

На незвичайний елемент її образу звернув увагу політолог Олексій Голобуцький.

Надія Савченко

Надія Савченко

Скріншот

Він порівняв нардепа з героїнею культового фільму "Леон" Матільдою, роль якої зіграла Наталі Портман.

"Новий стиль — передвиборчий, так би мовити: Надюха-кілер!" — пожартував Голобуцький.

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Савченко і Портман

Савченко і Портман

Надія Савченко

Надія Савченко

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко оголосила, що її партія братиме участь у позачергових парламентських виборах.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Может, просто следы от зубов прячет. )))
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Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
Всравченко в надежде на грант!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Надя ба-бах
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