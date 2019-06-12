"Надюха-кілер": Савченко висміяли за незвичайне вбрання

Народний депутат Надія Савченко з'явилася в прямому ефірі з чокером на шиї.

На незвичайний елемент її образу звернув увагу політолог Олексій Голобуцький.

Надія Савченко Скріншот

Він порівняв нардепа з героїнею культового фільму "Леон" Матільдою, роль якої зіграла Наталі Портман.

"Новий стиль — передвиборчий, так би мовити: Надюха-кілер!" — пожартував Голобуцький.

Савченко і Портман

Надія Савченко скріншот

Надя Савченко сегодня на ефірі 112-го.



Новий стиль - передвіборчій, так би мовити: Надюха-кілер!)) Pic.twitter.com/18yVXEeVdJ - Голобуцький Олексій (@Holobutsky) 12 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко оголосила, що її партія братиме участь у позачергових парламентських виборах.

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