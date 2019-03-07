"Мішок з л*йном": Путін зганьбився в компанії жінок

Президент Росії Володимир Путін розсмішив мережу катанням на коні.

Путін проїхався верхи в оточенні жінок-вершниць напередодні Міжнародного жіночого дня. Відео опублікував журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.

На кадрах видно, що Путіну досить непросто втриматися в сідлі, з якого він трохи вистрибував.

"Який жах", "Трохи уроків верхової їзди взяти не завадить", "Виглядає комічно", "Будні тирана", "Мішок з л*йном", — пишуть у мережі.

Володимир Путін приїхав в 1-й оперативний полк поліції і сів на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 березня 2019 р

Путін подарував полку кінної поліції орловського рисака на прізвисько "Золотий промінь" pic.twitter.com/vJKvD2F3FE - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому ж заході з Путіним стався ще один конфуз: кінь прокатав його задом наперед.

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