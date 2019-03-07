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"Мішок з л*йном": Путін зганьбився в компанії жінок

7.7тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін розсмішив мережу катанням на коні.

Путін проїхався верхи в оточенні жінок-вершниць напередодні Міжнародного жіночого дня. Відео опублікував журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.

На кадрах видно, що Путіну досить непросто втриматися в сідлі, з якого він трохи вистрибував.

"Який жах", "Трохи уроків верхової їзди взяти не завадить", "Виглядає комічно", "Будні тирана", "Мішок з л*йном", — пишуть у мережі.

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"Мішок з л*йном": Путін зганьбився в компанії жінок
"Мішок з л*йном": Путін зганьбився в компанії жінок
"Мішок з л*йном": Путін зганьбився в компанії жінок
"Мішок з л*йном": Путін зганьбився в компанії жінок
"Мішок з л*йном": Путін зганьбився в компанії жінок
"Мішок з л*йном": Путін зганьбився в компанії жінок

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому ж заході з Путіним стався ще один конфуз: кінь прокатав його задом наперед.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Королько Андрей
Королько Андрей
Лошадь,в отличии от кацапского быдла,животное разумное - сразу чует нечистую силу.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
жаль, что жеребец на втором видео его копытом по тупому черепу не лягнул, мож Альцгеймер немного бы попустил.
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2
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Росия страна Катастрофа помойка и Банкрот! война до полной победы!
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