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"Медведев коксом балуется": в сети ажиотаж из-за "огурца" премьера России

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Страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter взломали хакеры.

Об этом сообщили ряд российских СМИ, а вскоре информацию подтвердила и пресс-служба правительства.

В аккаунте Медведева появился репост со страницы посла Ирака в РФ Хайдара Хади со странной подписью со словом "огурец" на английском.

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"Медведев коксом балуется": в сети ажиотаж из-за "огурца" премьера России

Контроль над страницей российского премьера был восстановлен, однако пользователи сети бурно обсуждают это событие, обвиняя Медведева в пьянстве и наркомании.

"Да нет никакого взлома, Медведев коксом балуется", "Димон не ту дорожку вдохнул", "Димон просто забухал", "Они скоро РФ взломают", "Чувак пьяный", "Не врите, Димону нужен огурец", - смеются они.

"Медведев коксом балуется": в сети ажиотаж из-за "огурца" премьера России
"Медведев коксом балуется": в сети ажиотаж из-за "огурца" премьера России
"Медведев коксом балуется": в сети ажиотаж из-за "огурца" премьера России
"Медведев коксом балуется": в сети ажиотаж из-за "огурца" премьера России
"Медведев коксом балуется": в сети ажиотаж из-за "огурца" премьера России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев сделал скандальное заявление об Украине, обвинив ее в том, что она не идет на примирение со страной-агрессором.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
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