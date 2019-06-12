"Медведєв коксом балується": у мережі ажіотаж через "огірок" прем'єра Росії

Сторінку прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в Twitter зламали хакери.

Про це повідомили низка російських ЗМІ, а незабаром інформацію підтвердила і прес-служба уряду.

В акаунті Медведєва з'явився репост зі сторінки посла Іраку в РФ Хайдара Хаді з дивним підписом зі словом "огірок" англійською.

Контроль над сторінкою російського прем'єра був відновлений, проте користувачі мережі бурхливо обговорюють цю подію, звинувачуючи Медведєва в пияцтві і наркоманії.

"Та немає ніякого злому, Медведєв коксом балується", "Дімоне, не ту доріжку вдихнув", "Дімон просто забухав", "Вони скоро РФ зламають", "Чувак п'яний", "Не брешіть, Дімону потрібен огірок", – сміються вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведєв зробив скандальну заяву про Україну, звинувативши її в тому, що вона не йде на примирення з країною-агресором.

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