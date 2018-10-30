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''Мастер камуфляжа'': новая оптическая иллюзия с котом покорила сеть

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В сети завоевывает популярность новое фото с эффектом оптической иллюзии.

Снимком, впервые обнародованном на Reddit, поделился Роберт Магуайр на своей странице в Twitter. После этого картинка стала вирусной - пост ретвитнули более 40 тысяч человек.

Черный кот на фото случайно вышел похожим на ворона. Это произошло из-за ракурса, который выбрал фотограф - животное сидело к нему спиной и обернулось. Один глаз и ухо кота расположились так, что напомнили глаз и клюв птицы.

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''Мастер камуфляжа'': новая оптическая иллюзия с котом покорила сеть

twitter.com/RobertMaguire_

"Эта картинка с вороном интересна, потому что... на самом деле это кот", - подписал изображение Магуайр.

Микроблогеры отмечают, что сервис Google-картинки идентифицирует фото как изображение американского ворона. "Мы мастера камуфляжа", - прокомментировал пост автор аккаунта "Мысли кота" (Thoughts Of Cat).

''Мастер камуфляжа'': новая оптическая иллюзия с котом покорила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была раскрыта тайна одной из самых известных оптических иллюзий. Ученые считают, что ее восприятие зависит от возраста человека.

Объекты
котфотографии
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