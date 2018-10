''Майстер камуфляжу'': нова оптична ілюзія з котом підкорила мережу

У мережі завойовує популярність нове фото з ефектом оптичної ілюзії.

Знімком, вперше оприлюдненим на Reddit, поділився Роберт Магуайр на своїй сторінці у Twitter. Після цього картинка стала вірусною - пост ретвітнули більше 40 тисяч осіб.

Чорний кіт на фото випадково вийшов схожим на ворона. Це сталося через ракурс, який вибрав фотограф - тварина сиділа до нього спиною і обернулося. Одне око та вухо кота розташувалися так, що нагадали очі та дзьоб птаха.

"Ця картинка з вороном цікава, тому що... насправді це кіт", - підписав зображення Магуайр.

Микроблогери відзначають, що сервіс Google-картинки ідентифікує фото як зображення американського ворона. "Ми майстри камуфляжу", - прокоментував пост автор аккаунта "Думки кота" (Thoughts Of Cat).

This picture of a crow is interesting because ... it 's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD