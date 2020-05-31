В сети появилось видео с основателем компании SpaceX Илоном Маском, который поет песню об астронавтах "Трава у дома" советской группы "Земляне".

Ролик опубликовал на канале в YouTube пользователь Kolpekzad. Подчеркнем: выступление американского изобретателя с этой песней – монтаж (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Илон Маск "исполняет" песню "Трава у дома" Скрин видео

Ролик был сделан с помощью технологии дипфейк, то есть синтеза изображения искусственным интеллектом. Лицо Маска просто "наложили" поверх архивной записи "Землян".

При этом видео с космическим "гимном" СССР было опубликовано еще две недели назад, до запуска пилотируемого Crew Dragon Илона Маска и стыковки корабля с МКС.

Оригинал видео. Солист группы "Земляне" Скриншот

Добавим, ролик стал быстро набирать популярность. По состоянию на 31 мая его посмотрели более 250 тысяч раз.

Как писал OBOZREVATEL, глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил NASA с успешной стыковкой американского космического корабля Crew Dragon с МКС, отреагировав на шутку Илона Маска о батуте.

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