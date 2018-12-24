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Майкл Щур в пародии раскрыл секрет песни ''Плакала'': видеофакт

2.3тЧитать материал на украинском

Комедийный украинский ведущий Майкл Щур (настоящее имя — Роман Винтонив) в пародии рассказал, что поклонники неправильно подпевали припев песни группы KAZKA "Плакала".

Журналист отметил, что вместо "Поплакала і знов", в композиции звучит "Поплакала і стоп". Мнение по данному поводу он высказал в новом выпуске своей программы "#@)₴?$0 з Майклом Щуром", опубликованной на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пародия на песни

Пародия на песни "Плакала"

Скриншот

Щур провел параллель мужду песней и БДСМ-играми, намекнув на это рядом кадров пикантного содержания. По его словам, "поплакала" — это стоп-слово.

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"Следовательно, как оказалось, "поплакала" — это стоп-слово, и в этом контексте песня действительно получает совсем другое звучание", — сказал ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года песня "Плакала" впервые в истории украинской музыки попала в Топ-10 мирового хит-парада сервиса Shazam.

Также напомним, ранее Майкл Щур жестоко раскритиковал чиновников из города Коростеня Житомирской области за "банкет", который они устроили для незрячих людей.

Персоны
Майкл ЩурKAZKA
Место
Украина
Тег
музыка
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