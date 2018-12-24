Майкл Щур в пародии раскрыл секрет песни ''Плакала'': видеофакт

Комедийный украинский ведущий Майкл Щур (настоящее имя — Роман Винтонив) в пародии рассказал, что поклонники неправильно подпевали припев песни группы KAZKA "Плакала".

Журналист отметил, что вместо "Поплакала і знов", в композиции звучит "Поплакала і стоп". Мнение по данному поводу он высказал в новом выпуске своей программы "#@)₴?$0 з Майклом Щуром", опубликованной на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пародия на песни "Плакала" Скриншот

Щур провел параллель мужду песней и БДСМ-играми, намекнув на это рядом кадров пикантного содержания. По его словам, "поплакала" — это стоп-слово.

"Следовательно, как оказалось, "поплакала" — это стоп-слово, и в этом контексте песня действительно получает совсем другое звучание", — сказал ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года песня "Плакала" впервые в истории украинской музыки попала в Топ-10 мирового хит-парада сервиса Shazam.

Также напомним, ранее Майкл Щур жестоко раскритиковал чиновников из города Коростеня Житомирской области за "банкет", который они устроили для незрячих людей.