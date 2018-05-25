"Бобуленский!" Украинцы показали фото "идеального" кандидата в президенты

Ведущий программы "Ч/Б шоу" Богдан Буткевич представил, каким может быть идеальный кандидат на выборы президента Украины.

Он скрестил в одном человеке певца Иво Бобула, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука и комика Владимира Зеленского.

Результат своей роботы он опубликовал в Facebook.

"Что будет, если объединить Иво Бобула, Славка Вакарчука и Владимира Зеленского? Будет идеальный украинский кандидат в президенты - Слава Бобуленский!" - написал он.

На момент написания новости пост собрал 240 лайков, около 30 комментариев и более 100 шейров.

Пользователи в комментариях предложили также свои варианты "идеального кандидата" на выборы.

Припомнили и певца Олега Винника, политика Илью Киву и народного артиста Украины Павла Зиброва.

"Сплошная эротика... Особенно волосатая грудь Вакарчука....", "Мачо", "Славодимир Бобуленчук", - отметили пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт Atlantic Council Мелинда Харинг заявила, что тот факт, что Вакарчук не спешит заявлять о своем возможном участии в выборах президента Украины, уменьшает его шансы с каждым днем.