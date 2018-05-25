"Бобуленський!" Українці показали фото "ідеального" кандидата у президенти

Ведучий програми "Ч/Б шоу" Богдан Буткевич презентував, яким може бути ідеальний кандидат на вибори президента України.

Він схрестив в одній людині співака Іво Бобула, лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука і коміка Володимира Зеленського.

Результат своєї роботи він опублікував у Facebook.

"Що буде, якщо об'єднати Іво Бобула, Славка Вакарчука і Володимира Зеленського? Буде ідеальний український кандидат у президенти - Слава Бобуленський!" - написав він.

На час написання новини пост зібрав 240 лайків, близько 30 коментарів і більше 100 поширень.

Користувачі в коментарях запропонували також свої варіанти "ідеального кандидата" на вибори.

Згадали співака Олега Винника, політика Іллю Ківу та народного артиста України Павла Зіброва.

"Суцільна еротика... Особливо волохаті груди Вакарчука....", "Мачо", "Славодимир Бобуленчук", - зазначили користувачі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше експерт Atlantic Council Мелінда Харинг заявила, що той факт, що Вакарчук не поспішає заявляти про свою можливу участь у виборах президента України, зменшує його шанси з кожним днем.