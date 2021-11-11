Леонардо Ди Каприо – 47: секс-скандал, 'забытый' Оскар и другие конфузы актера. Видео

В четверг, 11 ноября, день рождения голливудского актера и режиссера Леонардо Ди Каприо. Он начал свою карьеру еще в начале 90-х. Мировую славу артисту принесла главная роль в фильме "Титаник", а долгожданный "Оскар" он получил только с шестой попытки – за фильм "Выживший".

Безусловно, это талантливый актер, но вне камер он нередко попадал в громкие скандалы и конфузы. О них читайте в материале OBOZREVATEL.

В 2016 году Леонардо получил "Оскар" за вестерн "Выживший". Это событие он решил отпраздновать в баре вместе со своими коллегами Тоби Магуайром, Лукасом Хаасом и Винсентом Лареска.

Актер зашел в заведение со статуэткой, а вернулся оттуда с одной бутылкой в руках. Вероятно, слишком много выпил алкогольных коктейлей. Когда же Леонардо вместе с друзьями сел в машину, к нему вышли сотрудники бара и отдали "Оскар". Следует заметить, что награду вместо Ди Каприо взял другой пассажир. Подробности можно посмотреть в видео.

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Когда Джонни Депп расторгал брак с Эмбер Херд, в СМИ попало множество подробностей их семейных ссор. По словам экранного Джека Воробья, одна из причин развода – измена со стороны жены. А именно, с Леонардо Ди Каприо.

Лео опроверг эту информацию. Актер разозлился на своего коллегу Деппа и добавил его в "черный список". Также он сообщил в СМИ, что те люди, которые будут сотрудничать с Джонни, могут не рассчитывать на хорошее отношение Лео.

Сама же Херд в своем интервью прокомментировала эту ситуацию так: "Он обвинил меня в том, что у меня были связи со звездами, с которыми я проходила прослушивание. К примеру, с Леонардо Ди Каприо. Он давал унизительные прозвища каждому из моих коллег-мужчин, которых считал сексуальной угрозой. Например, Леонардо Ди Каприо обозвал "тыквенной головой".

В 2016 году на церемонии Scottish Business Awards (Шотландия) актер в своей речи призвал людей перейти на вегетарианскую диету. Так он поддержал ключевую идею документального фильма "Скотозаговор". В картине говорится, что производство мяса, молочных продуктов и яиц вредят окружающей среде больше, чем выхлопные газы.

После эмоционального выступления Лео отправился в ресторан "The Chop and Ale House", где полакомился картофелем со стейком. После этого случая голливудские СМИ начали обвинять звезду в цинизме. Но несмотря на это фанаты часто видят в заведениях Ди Каприо, где он ест мясо.

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