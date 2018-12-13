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''Копыта маскирует'': сеть озадачили новые манипуляции Путина с внешностью

4.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин озадачил сеть своим внешним видом во время Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле.

На странице сообщества "МИД Роиссии" обратили внимание, что российский лидер в очередной раз манипулировал с ростом – это видно по длине брюк.

"Что у пле*ивого с брюками? Опять на вырост пошили? – задались вопросом под снимком с мероприятия.

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В комментариях пошутили, что президенту РФ шьют брюки не по меркам, а по данным из Википедии, где указано, что его рост – 170 см.

''Копыта маскирует'': сеть озадачили новые манипуляции Путина с внешностью

"Так шьют то не по меркам с фигуры, а по данным с Википедии", "Чтобы даже в сидячем положении случайно не обнажить конструкцию пынеходов", "Банкетные штаны другого двойника напялил", "Перепутали карликов", "Копыта просто маскирует", – написали в сети.

''Копыта маскирует'': сеть озадачили новые манипуляции Путина с внешностью
''Копыта маскирует'': сеть озадачили новые манипуляции Путина с внешностью
''Копыта маскирует'': сеть озадачили новые манипуляции Путина с внешностью
''Копыта маскирует'': сеть озадачили новые манипуляции Путина с внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, необычная длинна штанин Путина уже неоднократна привлекала внимание сообщества. Так, украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий заметил, что они явно велики президенту РФ, когда тот прибыл на открытие памятника российскому писателю Александру Солженицыну в Москве.

Подобная ситуация произошла в оккупированной Ялте, где также увидели манипуляции с ростом Путина.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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чернобай виктор
чернобай виктор
Cняли в подворотне с ГУНДЯЕМ и ЯНУКОВИЧЕМ у КИРКОРОВА........
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Ничего нового, опять актёру, играющему роль )(уйла плохо замаскировали лабутены.
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Галицький Данило
Галицький Данило
А бинокли, вы видели его бинокли? Узенькие, узенькие, всё алкашня хочешь не хочешь, а иероглифы даже алкашей китайцы заставят учить! Не выучишь будешь подыхать в неистовых муках от недопоя из-за того, что такой тупой кацап. Совет: докажи китайцу, что ты иванушка-дурачёк и будет тебе стекломой до полного сруцкага мира.
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