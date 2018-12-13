''Копыта маскирует'': сеть озадачили новые манипуляции Путина с внешностью

Президент России Владимир Путин озадачил сеть своим внешним видом во время Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле.

На странице сообщества "МИД Роиссии" обратили внимание, что российский лидер в очередной раз манипулировал с ростом – это видно по длине брюк.

"Что у пле*ивого с брюками? Опять на вырост пошили? – задались вопросом под снимком с мероприятия.

В комментариях пошутили, что президенту РФ шьют брюки не по меркам, а по данным из Википедии, где указано, что его рост – 170 см.

"Так шьют то не по меркам с фигуры, а по данным с Википедии", "Чтобы даже в сидячем положении случайно не обнажить конструкцию пынеходов", "Банкетные штаны другого двойника напялил", "Перепутали карликов", "Копыта просто маскирует", – написали в сети.

Что у плешивого с брюками? Опять на вырост пошили??? pic.twitter.com/72mT96KL3i — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, необычная длинна штанин Путина уже неоднократна привлекала внимание сообщества. Так, украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий заметил, что они явно велики президенту РФ, когда тот прибыл на открытие памятника российскому писателю Александру Солженицыну в Москве.

Подобная ситуация произошла в оккупированной Ялте, где также увидели манипуляции с ростом Путина.

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