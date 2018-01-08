Как в КГБ: фото из российской церкви взбудоражило сеть

Снимок священника российской православной церкви с наушником в ухе, в стиле агента спецслужб, взбудоражил пользователей сети.

Соответствующее фото обнародовано в Twitter "Мuд Роисси".

"Фотофакт! Светлый праздник Рождества в одной из церквей КГБ... ой, РПЦ", – сказано в сообщении.

Пользователей не на шутку рассмешило подобное сравнение.

"Майор Пронин в толпе сразу распознал вражеского шпиона по волочащемуся за ним парашюту. Ну почему этот службист не надел паричок с лохмами, как попу подобает? Глядишь и парашют был бы незаметен", – пошутили в сети.

"Прямая связь с САМИМ", "Так может ему в ухо "бох" глаголет?", "На связи с Господом", "Гайдай какой-то", "ФСПОП", – посмеялись пользователи.

"Менее безопасно стать на Красной площади в воскресенье, в обед и кричать о своих грехах, чем прийти на исповедь к батюшке", – испугались россияне.

Как сообщал "Обозреватель", ранее патриарх Кирилл придумал страшилку для россиян о Европе и ЛГБТ.