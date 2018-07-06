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"Как тебе такое, Илон Маск?" В России похвастались тушением пожара фекалиями

1.4тЧитать новость на украинском

В российском Иваново горящую "газель" потушили с помощью машины-ассенизатора.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Twitter блогер с ником "Фосфорная Горловка". "Шах и мат тебе, Илон Маск", - написал в посте он.

Грузовой тентовый автомобиль загорелся в пятницу, 6 июля, на улице Парижская Коммуна. Огонь вспыхнул из-за замкнувшей проводки, передает "Лайф.ру".

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Пламя быстро охватило кузов "газели", однако водители проезжавшей мимо ассенизаторской машины потушили пожар содержимым цистерны.

Пользователи соцсетей посмеялись с данного инцидента.

"Газель" сгорела. И в говне. Жизнь настолько опередила мечту, что я даже не могу придумать подпись", - написал об инциденте российский журналист Аркадий Бабченко.

"Как правильно: в говно сгорела или в говне сгорела?" "Всю экономику России примерно так и спасают", "Чем богаты..." "Проявили смекалку", "Подвезли нанотехнологии", "Как тебе такое, Илон?" - написали в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России замостили тротуар надгробными плитами.

Место
РоссияИваново
Объект
пожар
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