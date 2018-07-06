"Как тебе такое, Илон Маск?" В России похвастались тушением пожара фекалиями

В российском Иваново горящую "газель" потушили с помощью машины-ассенизатора.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Twitter блогер с ником "Фосфорная Горловка". "Шах и мат тебе, Илон Маск", - написал в посте он.

Грузовой тентовый автомобиль загорелся в пятницу, 6 июля, на улице Парижская Коммуна. Огонь вспыхнул из-за замкнувшей проводки, передает "Лайф.ру".

Пламя быстро охватило кузов "газели", однако водители проезжавшей мимо ассенизаторской машины потушили пожар содержимым цистерны.

Пользователи соцсетей посмеялись с данного инцидента.

"Газель" сгорела. И в говне. Жизнь настолько опередила мечту, что я даже не могу придумать подпись", - написал об инциденте российский журналист Аркадий Бабченко.

"Как правильно: в говно сгорела или в говне сгорела?" "Всю экономику России примерно так и спасают", "Чем богаты..." "Проявили смекалку", "Подвезли нанотехнологии", "Как тебе такое, Илон?" - написали в комментариях.

Шах и мат тебе, Илон Маск. На России горящую машину потушили говном. Якутский скульптор аплодирует стоя 😂 pic.twitter.com/S1c3wcC98F — Фосфорная Горловка (@natohawks) 6 липня 2018 р.

В Ивановской области подвезли нанотехнологии



Горящую машину потушили говном, это не шутка pic.twitter.com/4YT4rk4Otx — #MDK (@mudakoff) 6 липня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России замостили тротуар надгробными плитами.