iPhone "выжил" после падения с самолета и сохранил видео своего полета

Бразильский режиссер-документалист Эрнесто Галиотто нашел своей iPhone 6S, который вырвало из его руки во время съемки в самолете, невредимым.

Смартфон приземлился на пляж Кабу-Фриу (возле Рио-де-Жанейро). Телефон остался целым и даже сохранил видео, записанное в воздухе во время падения. Ролик об этом бразилец опубликовал на своем YouTube-канале Ernesto Galiotto (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как видно на видео, iPhone "сдуло" потоком воздуха, когда мужчина снимал вид из окна самолета и взял устройство одной рукой. Лайнер в это время находился на высоте около 300 метров, пишет бразильский портал Globo.

Мужчина сперва держал телефон двумя руками, а когда отпустил одну, устройство "вылетело" в окно Скриншот видео

Галиотто нашел местоположение своего телефона с помощью функции Apple Find My. Смартфон оказался целым, повредилась лишь его защитная пленка.

iPhone летел в воздухе около 15 секунд, а упав, продолжил снимать еще полтора часа. Во время полета телефон очень быстро вращался, а когда приземлился экраном вниз, в объектив попала трава и небо.

Кадр, снятый iPhone 6S после приземления Скриншот видео

Галиотто порадовался, что в том месте, куда упал смартфон, никого не оказалось. "Учитывая высоту, с которой летел телефон, это была бы настоящая трагедия", – отметил режиссер

Место падения телефона Скриншот видео

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