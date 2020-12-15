iPhone "вижив" після падіння з літака та зберіг відео свого польоту

Бразильський режисер-документаліст Ернесто Галіотто знайшов свій iPhone 6S, який вирвало з його руки під час зйомки в літаку, неушкодженим.

Смартфон приземлився на пляж Кабо-Фриу (біля Ріо-де-Жанейро). Телефон залишився цілим і навіть зберіг відео, записане в повітрі під час падіння. Ролик про це бразилець опублікував на своєму YouTube-каналі Ernesto Galiotto (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Як видно на відео, iPhone "здуло" потоком повітря, коли чоловік знімав вид із вікна літака і взяв пристрій однією рукою. Лайнер у цей час перебував на висоті близько 300 метрів, пише бразильський портал Globo.

Чоловік спершу тримав телефон двома руками, а коли відпустив одну, пристрій "вилетів" у вікно Скриншот відео

Галіотто знайшов місце розташування свого телефону за допомогою функції Apple Find My. Смартфон виявився цілим, ушкодилася лише його захисна плівка.

iPhone летів у повітрі близько 15 секунд, а впавши, продовжив знімати ще півтори години. Під час польоту телефон дуже швидко обертався, а коли приземлився екраном вниз, в об'єктив потрапила трава та небо.

Кадр, знятий iPhone 6S після приземлення Скриншот відео

Галіотто порадів, що в тому місці, куди впав смартфон, нікого не опинилося. "З огляду на висоту, з якої летів телефон, це була б справжня трагедія", – зазначив режисер

Місце падіння телефону Скриншот відео

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