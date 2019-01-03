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''Идиота кусок'': пропагандист Путина опозорился нелепым выступлением

1.9тЧитать материал на украинском

Ведущий российский пропагандист Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире программы "Мастер смеха".

Соответствующее видео опубликовано в Twitter на странице "МБХ Медиа", а ролик не оставил равнодушными жителей РФ, вызвав возмущение (чтобы послушать Киселева, проскрольте до конца страницы).

"Извините, у нас нет слов. Просто Киселев опять читает рэп, на этот раз о себе и о том, как "мы газопровод кладем на санкции", – подписано видео.

Дмитри Киселев

Дмитри Киселев

скриншот

В частности, Киселев попытался "подвести итоги" ушедшего года и пригласил всех на фестиваль в Коктебель. Пропагандист вырядился, как рэпер. Он зачитал о том, как по "телеку ругает Америку".

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"Европа с нотациями, осуждают иностранцы, лишают импорта, загибая пальцы. Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции", – проговорил Киселев.

В сети ужаснулись очередному перевоплощению ведущего пропагандиста Кремля. Пользователи ругались, что это увидели и услышали.

"Думал, что у позора есть границы, так я еще никогда не заблуждался", "Лучше бы я этого не видел", "Думал, после "турок д**чил свой окурок" уже хуже не будет. Нет слов", – написали в сети.

"Этот Киселев сломался – несите другого", "Ада много не бывает", "Лопни мои глаза и уши. Нахрена я это посмотрел", "Дима окончательно е**нулся", "Спасибо, наконец то удалось проблеваться", "Идиота кусок", – отметили пользователи.

''Идиота кусок'': пропагандист Путина опозорился нелепым выступлением
''Идиота кусок'': пропагандист Путина опозорился нелепым выступлением
''Идиота кусок'': пропагандист Путина опозорился нелепым выступлением

Как сообщал OBOZREVATEL, Киселев уже читал рэп под бит на стихи Владимира Маяковского из поэмы "Хорошо".

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Расисян,которые касаться тут,на украинском сайте, Вам ещё не надоело то дерьмо,которое впаривают вам в мозг и то,кто это впаривает? Вы же реально таким дегенератам верите!
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Попова Ольга
Попова Ольга
ПАРАША , ХЛЕВ НИЧЕМ НЕ ПЕРЕШИБЕШ
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