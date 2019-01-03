''Идиота кусок'': пропагандист Путина опозорился нелепым выступлением

Ведущий российский пропагандист Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире программы "Мастер смеха".

Соответствующее видео опубликовано в Twitter на странице "МБХ Медиа", а ролик не оставил равнодушными жителей РФ, вызвав возмущение (чтобы послушать Киселева, проскрольте до конца страницы).

"Извините, у нас нет слов. Просто Киселев опять читает рэп, на этот раз о себе и о том, как "мы газопровод кладем на санкции", – подписано видео.

Дмитри Киселев скриншот

В частности, Киселев попытался "подвести итоги" ушедшего года и пригласил всех на фестиваль в Коктебель. Пропагандист вырядился, как рэпер. Он зачитал о том, как по "телеку ругает Америку".

"Европа с нотациями, осуждают иностранцы, лишают импорта, загибая пальцы. Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции", – проговорил Киселев.

В сети ужаснулись очередному перевоплощению ведущего пропагандиста Кремля. Пользователи ругались, что это увидели и услышали.

"Думал, что у позора есть границы, так я еще никогда не заблуждался", "Лучше бы я этого не видел", "Думал, после "турок д**чил свой окурок" уже хуже не будет. Нет слов", – написали в сети.

"Этот Киселев сломался – несите другого", "Ада много не бывает", "Лопни мои глаза и уши. Нахрена я это посмотрел", "Дима окончательно е**нулся", "Спасибо, наконец то удалось проблеваться", "Идиота кусок", – отметили пользователи.

Извините, у нас нет слов. Просто Киселев опять читает рэп, на этот раз о себе и о том, как "мы газопровод кладем на санкции".



Видео: Россия 1 pic.twitter.com/uUxyv66R9A — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киселев уже читал рэп под бит на стихи Владимира Маяковского из поэмы "Хорошо".