''Ідіота шматок'': пропагандист Путіна зганьбився безглуздим виступом

Провідний російський пропагандист Дмитро Кисельов зачитав реп в ефірі програми "Майстер сміху".

Відповідне відео опубліковано в Twitter на сторінці "МБХ Медіа", а ролик не залишив байдужими жителів РФ, викликавши обурення (щоб послухати Кисельова, проскрольте до кінця сторінки).

"Вибачте, у нас немає слів. Просто Кисельов знову читає реп, на цей раз про себе і про те, як "ми газопровід кладемо на санкції", – підписано відео.

Дмитрі Кисельов скріншот

Зокрема, Кисельов спробував "підвести підсумки" року, що минув і запросив всіх на фестиваль в Коктебель. Пропагандист вирядився, як репер. Він зачитав про те, як по "телеку лає Америку".

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"Європа з нотаціями, засуджують іноземці, позбавляють імпорту, загинаючи пальці. Але ми спокійно, не піддаючись на провокації, кладемо свій газопровід на їх санкції", – промовив Кисельов.

У мережі жахнулися черговому перевтіленню ведучого пропагандиста Кремля. Користувачі лаялися, що це побачили і почули.

"Думав, що у ганьби є кордон, так я ще ніколи не помилявся", "Краще б я цього не бачив", "Думав, після "турок д**чив свій недопалок" вже гірше не буде. Немає слів", – написали в мережі.

"Цей Кисельов зламався – несіть іншого", "Ада багато не буває", "Лопни мої очі і вуха. Нахрена я це подивився", "Діма остаточно ї**нувся", "Спасибі, нарешті то вдалося проблеваться", "Ідіота шматок", – відзначили користувачі.

Вибачте, у нас немає слів. Просто Кисельов знову читає реп, на цей раз про себе і про те, як "ми газопровід кладемо на санкції".



Відео: Росія 1 pic.twitter.com/uUxyv66R9A - МБХ Медіа (@MBKhMedia) 3 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кисельов вже читав реп під біт на вірші Володимира Маяковського з поеми "Хорошо".