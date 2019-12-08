"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

Фотография "одинокого" президента России Владимира Путина рассмешила пользователей сети.
Снимок распространил блогер с ником Vitauskas на своей странице в Twitter. Фотограф запечатлел главу РФ посреди толпы, однако люди находятся от Путина на приличном расстоянии.
"Самый уважаемый политик 21-го века, с которым все хотят поздороваться за руку или хотя бы постоять рядом", – с иронией написал в посте блогер.
Иллюстрация. Владимир Путин
rt.com
twitter.com/Vitauskas_A
"Новичок"! Руками не трогать! Токсично!" "Мне кажется, что все очень просто... Никто не хочет попасть под траекторию пули снайпера", – пошутили комментаторы под фото.
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Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
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Самый уважаемый политик 21-го века, с которым все хотят поздороваться за руку или хотя бы постоять рядом... pic.twitter.com/iPyoJpJArA— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 7, 2019
Как писал OBOZREVATEL, недавно спикер Верховной Рады Украины 8-го созыва Андрей Парубий заявил, что у президента России Владимира Путина есть маниакальная идея возвращения Кремлю того уровня влияния, который был в Москве при СССР.
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