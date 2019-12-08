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8 декабря • обновлено в 06:51
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"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

1.2т
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Фотография "одинокого" президента России Владимира Путина рассмешила пользователей сети.

Снимок распространил блогер с ником Vitauskas на своей странице в Twitter. Фотограф запечатлел главу РФ посреди толпы, однако люди находятся от Путина на приличном расстоянии.

"Самый уважаемый политик 21-го века, с которым все хотят поздороваться за руку или хотя бы постоять рядом", – с иронией написал в посте блогер.

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Иллюстрация. Владимир Путин

Иллюстрация. Владимир Путин

rt.com

"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

twitter.com/Vitauskas_A

"Новичок"! Руками не трогать! Токсично!" "Мне кажется, что все очень просто... Никто не хочет попасть под траекторию пули снайпера", – пошутили комментаторы под фото.

"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

Скриншот

"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

Скриншот

"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

Скриншот

"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

Скриншот

"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

Скриншот

"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

Скриншот

"Новичком" попахивает": россияне подняли на смех фото Путина-одиночки

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно спикер Верховной Рады Украины 8-го созыва Андрей Парубий заявил, что у президента России Владимира Путина есть маниакальная идея возвращения Кремлю того уровня влияния, который был в Москве при СССР.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
фотографии курьез соцсети Новости России
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