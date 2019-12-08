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8 грудня • оновлено в 06:52
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"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

1.2т
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Фотографія "самотнього" президента Росії Володимира Путіна розсмішила користувачів мережі.

Знімок поширив блогер із ніком Vitauskas на своїй сторінці у Twitter. Фотограф зазнімкував главу РФ посеред натовпу, однак люди знаходяться від Путіна на пристойній відстані.

"Найбільш шанований політик 21-го століття, з яким усі хочуть привітатися за руку або хоча б постояти поруч", – з іронією написав у пості блогер.

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Ілюстрація. Володимир Путін

Ілюстрація. Володимир Путін

rt.com

"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

twitter.com/Vitauskas_A

"Новачок"! Руками не чіпати! Токсично!" "Мені здається, що все дуже просто... Ніхто не хоче потрапити під траєкторію кулі снайпера", – пожартували коментатори під фото.

"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Скріншот

"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Скріншот

"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Скріншот

"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Скріншот

"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Скріншот

"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Скріншот

"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно спікер Верховної Ради України 8-го скликання Андрій Парубій заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є маніакальна ідея повернення Кремлю того рівня впливу, який був у Москві за часів СРСР.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
фотографии курйоз соцмережі Новини Росії
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