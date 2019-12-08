"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Фотографія "самотнього" президента Росії Володимира Путіна розсмішила користувачів мережі.
Знімок поширив блогер із ніком Vitauskas на своїй сторінці у Twitter. Фотограф зазнімкував главу РФ посеред натовпу, однак люди знаходяться від Путіна на пристойній відстані.
"Найбільш шанований політик 21-го століття, з яким усі хочуть привітатися за руку або хоча б постояти поруч", – з іронією написав у пості блогер.
Ілюстрація. Володимир Путін
rt.com
twitter.com/Vitauskas_A
"Новачок"! Руками не чіпати! Токсично!" "Мені здається, що все дуже просто... Ніхто не хоче потрапити під траєкторію кулі снайпера", – пожартували коментатори під фото.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Найповажніший політик 21-го століття, з яким всі хочуть привітатися за руку або хоча б постояти поруч ... pic.twitter.com/iPyoJpJArA- Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 7, 2019
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно спікер Верховної Ради України 8-го скликання Андрій Парубій заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є маніакальна ідея повернення Кремлю того рівня впливу, який був у Москві за часів СРСР.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.