"Новачком" попахує": росіяни підняли на сміх фото Путіна-одинака

Фотографія "самотнього" президента Росії Володимира Путіна розсмішила користувачів мережі.

Знімок поширив блогер із ніком Vitauskas на своїй сторінці у Twitter. Фотограф зазнімкував главу РФ посеред натовпу, однак люди знаходяться від Путіна на пристойній відстані.

"Найбільш шанований політик 21-го століття, з яким усі хочуть привітатися за руку або хоча б постояти поруч", – з іронією написав у пості блогер.

Ілюстрація. Володимир Путін rt.com

twitter.com/Vitauskas_A

"Новачок"! Руками не чіпати! Токсично!" "Мені здається, що все дуже просто... Ніхто не хоче потрапити під траєкторію кулі снайпера", – пожартували коментатори під фото.

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Найповажніший політик 21-го століття, з яким всі хочуть привітатися за руку або хоча б постояти поруч ... pic.twitter.com/iPyoJpJArA - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 7, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно спікер Верховної Ради України 8-го скликання Андрій Парубій заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є маніакальна ідея повернення Кремлю того рівня впливу, який був у Москві за часів СРСР.

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