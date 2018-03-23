"Що це за чорт?": Фітнес-тренер зняв на відео привида Другої світової

У Великобританії тренер з фітнесу Тоні Фергюсон заявив що йому вдалося зняти паранормальную активність на борту літака часів Другої світової війни.

Як повідомляє Mirror, в об'єктив його камери потрапив дивний білий об'єкт.

Є чутки, в літаку мешкає привид жінки - другого пілота.

Перший свій візит на борт літака він здійснив у жовтні 2017 року. Але злякався і пішов звідти після того, як полтергейст перекинув його камеру.

У березні чоловік змусив себе повернутися назад. На цей раз в об'єктив потрапив дивний білий об'єкт.

Під час перших відвідин літака, розташованого в музеї Саутгемптона, 33-річний чоловік спочатку почув серію гучних ударів. Коли він знову попросив примару з'явитися йому, камера різко впала. Це заінтригувало чоловіка і спонукало знову повернутися в кабіну.

Наступного разу, коли Тоні попросив примару показати себе, в літаку з нізвідки взялося біле перо, яке потім зникло. Сам чоловік зізнається, що з дитинства полює за паранормальними явищами, оскільки у нього є якийсь дар притягувати їх.

"Я бачив, як ця штука з'явилася і літала перед камерою, вона була схожа на біле перо ангела. Те, як воно рухалося і як з'явилося, а потім повільно зникло на моїх очах, я знав, що це не може бути просто пил", - розповів він.

Як повідомляв "Обозреватель", в Великобританії в старовинному особняку зняли на відео привида.