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Фигурантка скандального снимка в Раде оказалась "черной ведьмой"

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Одна из девушек со скандального снимка, снятого фотографом OBOZ.TV Яном Доброносовым, Юлия Махмуди оказалась "черной ведьмой".

Соответствующая информация размещена на странице девушки в социальной сети Facebook.

В разделе о местах работы, она указала "ведьма" на "Шулявском кладбище".

Такие снимки девушка публикует на своей странице в Facebook.

В комментариях пользователи отреагировали на "профессию" девушки.

Некоторые более подробно изучили личную информацию на странице Махмуди.

При этом некоторые пользователи отметили, что у девушки и вправду есть "дар".

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У себя в Facebook Махмуди в неприличной форме отреагировала на тот факт, что вокруг фото с ней разгорелся скандал в сети.

"Наверное, многих депутатов давно злили мои ролики в ютубе, мои интервью с пожеланиями им сдохнуть, мои откровенные посты с презрением к депутатам и их помощникам. Я попала в кадр случайно. Теперь они очень активно пишут обо мне гадости, а знаете с какой целью? Дискредитируй человека, и никто слушать его не будет. Там в комментариях, тупые мимо проходящие, а также вся шваль ВР. Ну давно и сильно я им костью в горле стою. Желаю вам всем сдохнуть и сгореть ВР!" - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, другая девушка из снимка отреагировала на скандал провокационным фото.

Место
УкраинаКиев
Объекты
скандалыфотографии
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Duboiskiy Aleks
Duboiskiy Aleks
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