"На зло врагам!" Фигурантка скандала в Раде ответила обидчикам провокационным фото

Помощница одного из народных депутатов от Радикальной партии Валерия Егорова отреагировала на скандал вокруг снимка из кулуаров Верховной Рады, на котором она показала неприличный жест фотографу OBOZ.TV.

Девушка опубликовала на своей странице в Facebook провокационный снимок.

"Цвету и пахну на зло врагам, на радость людям. Если у кого-то есть ко мне претензии -смотрите уже ставшее знаменитым фото. Всем мир", - написала она.

В комментариях несколько человек выразили одобрение ее действиям.

Отметим, что под оригинальным постом фотографа Яна Добросомова пользователи резко негативно высказались о поведении девушек. Помимо Егоровой на фото изображена Юлия Махмуди.

Обе девушки вчера, 24 мая, оставили хамские комментарии под постом, за что их осудили пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Егорова попала в центр внимания журналистов и народных избранников своими пышными формами.