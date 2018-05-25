Фігурантка скандального знімка в Раді виявилася "чорною відьмою"

Одна із дівчат зі скандального знімка, знятого фотографом OBOZ.TV Яном Доброносовим, Юлія Махмуді виявилася "чорною відьмою".

Відповідна інформація розміщена на сторінці дівчини в соціальній мережі Facebook.

У розділі про місця роботи, вона вказала "відьма" на "Шулявському кладовищі".

Такі знімки дівчина публікує на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях користувачі відреагували на "професію" дівчини.

Деякі більш детально вивчили особисту інформацію на сторінці Махмуді.

При цьому деякі користувачі відзначили, що у дівчини і справді є "дар".

У себе в Facebook Махмуді в непристойній формі відреагувала на той факт, що навколо фото з неї розгорівся скандал у мережі.

"Напевно, багатьох депутатів давно злили мої ролики в ютубі, мої інтерв'ю з побажаннями їм здохнути, мої відверті пости з презирством до депутатів і їхніх помічників. Я потрапила в кадр випадково. Тепер вони дуже активно пишуть про мене гидоту, а знаєте з якою метою? Дискредитуй людину, і ніхто слухати її не буде. Там в коментарях, тупі повз проходять, а також вся шваль ВР. Ну давно і сильно я їм кісткою в горлі стою. Бажаю вам всім здохнути і згоріти ВР!" - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга фігурантка знімка відреагувала на скандал провокаційним фото.