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Друг Путина утомил: Эрдоган уснул на конференции в Молдове. Видеофакт

4.1тЧитать материал на украинском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал "клевать носом" на пресс-конференции во время выступления президента Молдовы Игоря Додона.

Соответствующим видео поделился блогер Михаил Голуб в Twitter. "Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции", - подписал ролик он.

Отмечается, что Эрдоган прибыл с визитом в Молдову 17 октября. По результатам встречи президенты подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между странами.

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Персоны
Реджеп Тайип ЭрдоганИгорь Додон
Место
Молдова
Объект
видео
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Додон, наверное пел колыбельную Эрдогану:ла-ла-ла путин ХУЙЛО.
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