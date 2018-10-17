Друг Путина утомил: Эрдоган уснул на конференции в Молдове. Видеофакт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал "клевать носом" на пресс-конференции во время выступления президента Молдовы Игоря Додона.

Соответствующим видео поделился блогер Михаил Голуб в Twitter. "Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции", - подписал ролик он.

Отмечается, что Эрдоган прибыл с визитом в Молдову 17 октября. По результатам встречи президенты подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между странами.

Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции pic.twitter.com/G5prFPfU5j — Mikhail Golub (@golub) 17 жовтня 2018 р.

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