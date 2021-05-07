Домашний кот прервал выступление Геращенко в прямом эфире. Курьезное видео

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко был в прямом эфире, когда его речь прервал домашний кот.

Инцидент произошел во время эфира ток-шоу "Народ против" на канале "Украина 24". Сперва появился хвост домашнего питомца, который мелькал перед камерой, а после – и сам кот.

Сперва Геращенко пытался убрать хвост животного, но потом взял кота на руки и убрал подальше от камеры.

"Вот так хвостом мешает выступать", – с юмором ответил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стало вирусным видео с домашним котом по кличке Фу Фу, который заплакал на камеру наблюдения спустя некоторое время после того, как его оставили дома.

Также в США во время онлайн-урока у одной из учениц кот решил разбавить монотонность доклада своей хозяйки и устроил незабываемое шоу.