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Депутата от ОПЗЖ Волошина облили зеленкой перед Радой. Фото

Марина Лисничук
Политика
24,6 т.
Волошина облили зеленкой

Волошина облили зеленкой возле ВРУ. (Facebook Vadim Sarakhan)

Народного депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду.

Инцидент произошел 21 июля, нардеп в ответ ударил нападающего якобы в глаз. В сети опубликовали фото и видео конфликта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что так Волошина встретили под ВРУ за озвученное им в прошлую пятницу заявление об "отсутствии суверенитета у Украины".

Депутат заявил, что такие действия не испугают его, и он будет добиваться справедливости.

Волошина облили зеленкой

Волошина облили зеленкой (Telegram-канал BEREZOVIEW)

"Я в целях самозащиты ударил его куда-то, наверное, в глаза. Считаю, что поступил правильно. Ибо каждый гражданин Украины, когда на него налетают "прибитые патриоты", имеет право на самозащиту", – высказался нардеп.

Зеленка была в "яйце"

Зеленка была в "яйце" (Twitter Радио Свобода)

На место инцидента вызвали правоохранителей, которые задержали напавших на Волошина, как он подчеркнул, "со спины".

На место инцидента вызвали правоохранителей

На место инцидента вызвали правоохранителей (Facebook Vadim Sarakhan)

Зеленкой облили и тех, кто был рядом с Волошиным возле ВРУ

Зеленкой облили и тех, кто был рядом с Волошиным возле ВРУ (Facebook Vadim Sarakhan)

Зеленкой облили и тех, кто был рядом с Волошиным

Зеленкой облили и тех, кто был рядом с Волошиным (Facebook Vadim Sarakhan)

Облитый зеленкой Волошин

Облитый зеленкой Волошин (Telegram-канал BEREZOVIEW)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове главу местной ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", скандального экс-депутата горсовета Андрея Лесика облили зеленкой.

Украина"Оппозиционная платформа - За жизнь"Верховная Рада УкраиныОлег Волошин
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