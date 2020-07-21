Депутата від ОПЗЖ Волошина облили зеленкою перед Радою. Фото

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради.

Інцидент трапився 21 липня, нардеп у відповідь ударив нападника нібито в око. У мережі оприлюднили фото та відео конфлікту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що так Волошина зустріли під ВРУ за озвучену ним минулої п’ятниці заяву про "відсутність суверенітету в України".

Депутат заявив, що такі дії не налякають його і він домагатиметься справедливості.

Волошина облили зеленкою (Telegram-канал BEREZOVIEW)

"Я з метою самозахисту вдарив його кудись, напевно, в око. Вважаю, що зробив правильно. Оскільки кожен громадянин України, коли на нього налітають "прибиті патріоти", має право на самозахист", – висловився нардеп.

Зеленка була в "яйці" (Twitter Радіо Свобода)

На місце інциденту викликали правоохоронців, які затримали тих, хто напав на Волошина, як він підкреслив, "зі спини".

На місце інциденту викликали правоохоронців (Facebook Vadim Sarakhan)

Зеленкою облили й тих, хто був поряд із Волошиним біля ВРУ (Facebook Vadim Sarakhan)

Зеленкою облили й тих, хто був поряд із Волошиним (Facebook Vadim Sarakhan)

Облитий зеленкою Волошин (Telegram-канал BEREZOVIEW)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові главу місцевого осередку партії "Опозиційна платформа – За життя", скандального ексдепутата міськради Андрія Лесика облили зеленкою.