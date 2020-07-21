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Депутата від ОПЗЖ Волошина облили зеленкою перед Радою. Фото

Марина Ліснічук
Політика
3,3 т.
Волошина облили зеленкою

Волошина облили зеленкою біля ВРУ. (Facebook Vadim Sarakhan)

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради.

Інцидент трапився 21 липня, нардеп у відповідь ударив нападника нібито в око. У мережі оприлюднили фото та відео конфлікту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що так Волошина зустріли під ВРУ за озвучену ним минулої п’ятниці заяву про "відсутність суверенітету в України".

Депутат заявив, що такі дії не налякають його і він домагатиметься справедливості.

Волошина облили зеленкою

Волошина облили зеленкою (Telegram-канал BEREZOVIEW)

"Я з метою самозахисту вдарив його кудись, напевно, в око. Вважаю, що зробив правильно. Оскільки кожен громадянин України, коли на нього налітають "прибиті патріоти", має право на самозахист", – висловився нардеп.

Зеленка була в "яйці"

Зеленка була в "яйці" (Twitter Радіо Свобода)

На місце інциденту викликали правоохоронців, які затримали тих, хто напав на Волошина, як він підкреслив, "зі спини".

На місце інциденту викликали правоохоронців

На місце інциденту викликали правоохоронців (Facebook Vadim Sarakhan)

Зеленкою облили й тих, хто був поряд із Волошиним біля ВРУ

Зеленкою облили й тих, хто був поряд із Волошиним біля ВРУ (Facebook Vadim Sarakhan)

Зеленкою облили й тих, хто був поряд із Волошиним

Зеленкою облили й тих, хто був поряд із Волошиним (Facebook Vadim Sarakhan)

Облитий зеленкою Волошин

Облитий зеленкою Волошин (Telegram-канал BEREZOVIEW)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові главу місцевого осередку партії "Опозиційна платформа – За життя", скандального ексдепутата міськради Андрія Лесика облили зеленкою.

Україна"Опозиційна платформа - За життя"Верховна Рада УкраїниОлег Волошин
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