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''Даже Захаровой противно!'' Лавров оскандалился поцелуями с главой Хорватии

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Российских пользователей разозлили поцелуи и объятия главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Они встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию на Западных Балканах.

Перед началом переговоров Лавров буквально набросился на президента Хорватии и поцеловал ее в щеку, проводив к креслу.

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Сергей Лавров с Колиндой Грабар-Китарович

Сергей Лавров с Колиндой Грабар-Китарович

Пользователей расстроила такая дружелюбность. "ЦРУшная подстилка!" - начали они оскорблять Грабар-Китарович. "Даже Захаровой противно!" - написали россияне.

''Даже Захаровой противно!'' Лавров оскандалился поцелуями с главой Хорватии
''Даже Захаровой противно!'' Лавров оскандалился поцелуями с главой Хорватии
''Даже Захаровой противно!'' Лавров оскандалился поцелуями с главой Хорватии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы по ошибке зашел в комнату, где он находился, на Генассамблее ООН.

Персоны
Сергей ЛавровМария Захарова
Место
Россия
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