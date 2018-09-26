''Даже Захаровой противно!'' Лавров оскандалился поцелуями с главой Хорватии

Российских пользователей разозлили поцелуи и объятия главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Они встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию на Западных Балканах.

Перед началом переговоров Лавров буквально набросился на президента Хорватии и поцеловал ее в щеку, проводив к креслу.

Сергей Лавров с Колиндой Грабар-Китарович

Пользователей расстроила такая дружелюбность. "ЦРУшная подстилка!" - начали они оскорблять Грабар-Китарович. "Даже Захаровой противно!" - написали россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы по ошибке зашел в комнату, где он находился, на Генассамблее ООН.