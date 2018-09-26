''Даже Захаровой противно!'' Лавров оскандалился поцелуями с главой Хорватии

Российских пользователей разозлили поцелуи и объятия главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
Они встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию на Западных Балканах.
Перед началом переговоров Лавров буквально набросился на президента Хорватии и поцеловал ее в щеку, проводив к креслу.
Сергей Лавров с Колиндой Грабар-Китарович
Пользователей расстроила такая дружелюбность. "ЦРУшная подстилка!" - начали они оскорблять Грабар-Китарович. "Даже Захаровой противно!" - написали россияне.
Лавров расцеловал президента Хорватии на Генассамблее ООН:— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 25 сентября 2018 г.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы по ошибке зашел в комнату, где он находился, на Генассамблее ООН.