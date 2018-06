"Ніби Пікассо спроектував": дивне фото здивувало користувачів

Модель з Каліфорнії Паула Еспіно в гонитві за кількістю підписників зробила селфі у ванній, але замість визнання публіки отримала багато питань.

Зокрема, користувачів поставили в ступор відразу кілька деталей інтер'єру кімнати, які стали для них справжньою головоломкою. Про це повідомляє РІА "Новости".

Підписників Еспіно здивувало розташування туалетного паперу на іншому кінці кімнати від унітазу, тримач для рушників під ним, а також розетка в невідповідному місці.

"Чому туалетний папір так далеко від унітазу, чорт!", "Чорт, тобі доводиться вставати з унітазу і йти туди, щоб взяти папір", "Тягнутися за папером доведеться ось так", - прокоментували в мережі дивне розташування.

"Раз така тема, давайте заодно обговоримо, чому тримач для рушників знаходиться під унітазом?" - запитали в мережі.

"Чорт, і розетка поруч з унітазом. Блін, як багато питань", "Отже, у тебе розетка поруч з унітазом, перекладина під ним, а туалетний папір висить на іншому кінці кімнати", - констатували користувачі.

"Твою ванну ніби Пікассо спроектував", - відзначили в мережі.

