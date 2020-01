"Будьте простішими!" Забави з секс-іграшками в школі викликали скандал

П'ятирічна дівчинка знайшла в речах батьків секс-іграшку, взяла її з собою в школу і подарувала подрузі, чим поставила дорослих в незручне становище і викликала бурхливе обговорення.

Про це розповіла мати дитини Кала Манілі (Kahla Maneely) на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що дівчинка копалася в речах батька і знайшла упаковку віброкілець. Вирішивши, що це звичайна іграшка, вона взяла одне з них з собою в школу і подарувала як своєрідний "браслет дружби" подружці в автобусі.

Коли друга дівчинка похвалилася подарунком батькам, ті були збентежені і зв'язалися з Калою, супроводивши своє повідомлення фотографією іграшки.

За словами жінки, вона ніколи раніше не відчувала такого сорому, і її серце ніби впало в живіт.

Вона вибачилася і запевнила, що віброкільце раніше ще не використовували за призначенням. Через деякий час збентеження минуло й Манілі стала розповідати цю історію як анекдот, внаслідок чого її висвітлили в ЗМІ.

Багато людей просто посміялися, в той час як інші все ж стали міркувати про неприпустимість подібних інцидентів і звинувачувати батьків дитини в спробі заробити і прославитися.

"Клянуся, чувак, люди мають бути простішими", - відповіла на це все мати дівчинки (в оригіналі "I swear man, people have to lighten up").

