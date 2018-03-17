"Більше не наливати": мережу налякав кошмарний пам'ятник в Криму

В окупованому Росією Севастополі був зведений страшний пам'ятник "Воїну-визволителю".

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив журналіст і блогер Денис Казанський, порівнявши творіння окупантів з оригінальним пам'ятником.

"У Севастополі встановили новий пам'ятник - копію пам'ятника "Воїну-визволителю" в Берліні. Але щось пішло не так..." - написав Казанський.

Користувачі мережі також висміяли пам'ятник в Севастополі, припустивши, що скульптор, ймовірно, був п'яним в момент роботи.

"Судячи по обличчях - звільнив від ядерних агресорів", "Потворність на потворності... навіть художника нормального у них немає", "йому пику від смороду русского міра звело", "просто треба було сказати: скульптору більше не наливати", - пишуть юзери.

У Севастополі встановили новий пам'ятник - копію пам'ятника "Воїну-визволителю" в Берліні. Але щось пішло не так ... pic.twitter.com/RTFEseRdgi - Денис Казанський (@den_kazansky) 17 березня 2018 р.

Як писав "Обозреватель", раніше на Донбасі зруйнували пам'ятник героям АТО.