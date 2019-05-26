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"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео

3.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин отказался выпить шампанского во время торжественного мероприятия, из-за чего был высмеян пользователями сети.

Курьез произошел в Кремле во время церемонии вручения государственных наград гражданам РФ и друзьям России из-за рубежа.

Мероприятие традиционно закончилось фуршетом с шампанским и угощениями. Гости "чокались" с Путиным, однако он так и не решился пригубить алкоголя.

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В сети предположили, что Путин побоялся пить из бокала, потому что опасается за свою жизнь.

"Плешня боится, что его отравят. Проекция: он же травит полонием и новичком", "Таблетки пьет", "Боится подставы?" "С мельдонием был стакан", - смеются комментаторы.

"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео
"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео
"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео
"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео
"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео
"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео
"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился во время встречи с иностранной делегацией. Глава РФ не смог открыть дверь без посторонней помощи.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Свидомые путают Путина с алкоголиком порошенко! Бараны, вам это удивительно, но ПУТИН не пьёт, бережёт здоровье! У него молодая красивая жена, а ему ещё*неньку* трахнуть пару раз надо! Тут здоровье нужно, дело не молодое!
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