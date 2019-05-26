"Боится, что отравят": Путин опозорился на встрече с россиянами. Видео

Президент России Владимир Путин отказался выпить шампанского во время торжественного мероприятия, из-за чего был высмеян пользователями сети.

Курьез произошел в Кремле во время церемонии вручения государственных наград гражданам РФ и друзьям России из-за рубежа.

Мероприятие традиционно закончилось фуршетом с шампанским и угощениями. Гости "чокались" с Путиным, однако он так и не решился пригубить алкоголя.

Не выпил: Путин и бокал шампанского pic.twitter.com/a0zXFvGDor — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 мая 2019 г.

В сети предположили, что Путин побоялся пить из бокала, потому что опасается за свою жизнь.

"Плешня боится, что его отравят. Проекция: он же травит полонием и новичком", "Таблетки пьет", "Боится подставы?" "С мельдонием был стакан", - смеются комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился во время встречи с иностранной делегацией. Глава РФ не смог открыть дверь без посторонней помощи.

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