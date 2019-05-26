"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео

Президент Росії Володимир Путін відмовився випити шампанського під час урочистого заходу, через що був висміяний користувачами мережі.

Курйоз стався в Кремлі під час церемонії вручення державних нагород громадянам РФ і друзям Росії з-за кордону.

Захід традиційно закінчився фуршетом з шампанським і частуваннями. Гості "цокалися" з Путіним, проте він так і не наважився пригубити алкоголю.

Чи не випив: Путін і келих шампанського pic.twitter.com/a0zXFvGDor - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 26 травня 2019 р

У мережі припустили, що Путін побоявся пити з келиха, тому що побоюється за своє життя.

"Плешня боїться, що його отруять. Проекція: він же труїть полонієм і новачком", "Таблетки п'є", "Боїться підстави?" "З мельдонієм був стакан", - сміються коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зганьбився під час зустрічі з іноземною делегацією. Глава РФ не зміг відкрити двері без сторонньої допомоги.

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