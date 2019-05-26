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"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео

9.4тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін відмовився випити шампанського під час урочистого заходу, через що був висміяний користувачами мережі.

Курйоз стався в Кремлі під час церемонії вручення державних нагород громадянам РФ і друзям Росії з-за кордону.

Захід традиційно закінчився фуршетом з шампанським і частуваннями. Гості "цокалися" з Путіним, проте він так і не наважився пригубити алкоголю.

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У мережі припустили, що Путін побоявся пити з келиха, тому що побоюється за своє життя.

"Плешня боїться, що його отруять. Проекція: він же труїть полонієм і новачком", "Таблетки п'є", "Боїться підстави?" "З мельдонієм був стакан", - сміються коментатори.

"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео
"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео
"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео
"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео
"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео
"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео
"Боїться, що отруять": Путін зганьбився на зустрічі з росіянами. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зганьбився під час зустрічі з іноземною делегацією. Глава РФ не зміг відкрити двері без сторонньої допомоги.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Федоров Федор
Федоров Федор
Порась бы не отказался горилки хряпнуть в таком случае.)Путин,если шо,не пьет.На всех торжествах он символически держит этот бокал,чокается им и на этом все.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Иванова Елена, баба,вари борщ с пампушками)Никто не молится,просто смешно бред этот читать.Мои слова можно легко проверить,посмотрев несколько аналогичных приемов.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Федоров Федор, не пьет, не ест, не дышит)))) молитесь усерднее..)))
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы привыкли, что их президент пьет не разбираясь что и с кем. Нация дебилов!!
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Raider Raider
Raider Raider
Бухгалтер Борис, ооо вонючка кацапская голос подала , иди воруй ущербный))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Свидомые путают Путина с алкоголиком порошенко! Бараны, вам это удивительно, но ПУТИН не пьёт, бережёт здоровье! У него молодая красивая жена, а ему ещё*неньку* трахнуть пару раз надо! Тут здоровье нужно, дело не молодое!
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Raider Raider
Raider Raider
Kuksov Micha, оказывается такие имбициллы как ты еще и писать умеют , прям удивил гнида кацапская)))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Kuksov Micha, тебя по ходу уже....оприходовали..))))))))))))
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