Благодаря коту: в Англии супруги сорвали джекпот необычным образом

В английском городе Мэнсфилд графства Ноттингемшир супруги сорвали джекпот благодаря тому, что забыли купить своему коту еду. Мужчина отправился на заправку, снова забыл о пище для питомца, но приобрел выигрышный билет.

Об этом сообщила "Lenta.Ru" со ссылкой на издание "Daily Star". По словам британца Эндрю Хэнкока, он вернулся домой после работы и вспомнил, что не купил корм для своего кота по кличке Пироженка.

После этого он поехал за ним на автозаправку, где заправился, купил билет мгновенной лотереи, но снова забыл о еде для животного.

В Англии супруги сорвали джекпот необычным образом

Хэнкок сел в машину, проверил свой выигрыш и узнал, что получил миллион фунтов стерлингов (более 30,5 миллиона гривен). Он поспешил домой, чтобы обрадовать супругу, так и не купив корм.

До этого они несколько раз уже выигрывали в лотерее около 100 фунтов стерлингов (более 3 тысячи гривен).

По словам супругов, теперь они собираются много путешествовать, но пока единственное, что они успели приобрести, — новый мобильный телефон для сына. Паула также считает, что своим выигрышем они обязаны коту.

"Да, мы очень благодарны Пироженке. И памяти Энди — точнее, ее отсутствию", — подытожила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная итальянская лотерея "Супер Эналотто" (Super Enalotto) в июле анонсировала розыгрыш джекпота в размере €198 миллионов. Призовой фонд уже побил мировой рекорд.

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