Завдяки коту: в Англії подружжя зірвало джекпот незвичайним чином

В англійському місті Менсфілд графства Ноттінгемшир подружжя зірвало джекпот завдяки тому, що забуло купити своєму коту їжу. Чоловік вирушив на заправку, знову забув про корм для улюбленця, але придбав виграшний квиток.

Про це повідомила "Lenta.Ru" з посиланням на видання "Daily Star". За словами британця Ендрю Хенкока, він повернувся додому після роботи і згадав, що не купив їжу для свого кота на ім'я Тістечко.

Після цього він поїхав за нею на автозаправку, де заправився, купив квиток миттєвої лотереї, але знову забув про корм для тварини.

В Англії подружжя зірвало джекпот незвичайним чином

Хенкок сів у машину, перевірив свій виграш і дізнався, що отримав мільйон фунтів стерлінгів (більше 30,5 мільйона гривень). Він поспішив додому, щоб порадувати дружину, так і не купивши корм.

До цього вони кілька разів вже вигравали в лотерею близько 100 фунтів стерлінгів (більше 3 тисячі гривень).

За словами подружжя, тепер вони планують багато подорожувати, але поки єдине, що вони встигли придбати, — новий мобільний телефон для сина. Паула також вважає, що своїм виграшем вони зобов'язані коту.

"Так, ми дуже вдячні Тістечку. І пам'яті Енді — точніше, її відсутності", — підсумувала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна італійська лотерея "Супер Еналотто" (Super Enalotto) в липні анонсувала розіграш джекпоту в розмірі €198 млн. Призовий фонд вже побив світовий рекорд.

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