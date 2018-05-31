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Аваков кострубатою українською запевнив, що "володіє" державною мовою

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що добре володіє українською мовою.

При цьому, виступаючи під час презентації Академії патрульної поліції, він назвав питання про те, коли міністр внутрішніх справ заговорить на державному, "провокацією".

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережен. - Ред)" - відповів Аваков на зауваження, що всі поліцейські в Україні добре володіють українською, крім глави МВС.

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До цього моменту і надалі своєму виступі Аваков спілкувався російською мовою.

Нагадаємо, раніше Аваков збентежив альтернативою державній мові .

Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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