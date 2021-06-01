В России задержанный сбежал из полицейского автомобиля, застрявшего в пробке: курьезное видео стало вирусным в сети
В России задержанный правоохранителями мужчина сбежал из полицейской машины, воспользовавшись моментом, когда авто стояло в пробке. Благодаря своей изобретательности арестант попал на видео и прославился в сети.
Курьезный случай произошел в понедельник, 31 мая, в Саранске. Водитель, который ехал за машиной полиции на Северо-Восточном шоссе, заметил, что задние двери авто кто-то открывает изнутри. Видеорегистратор очевидца снял все, что случилось дальше (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Когда машины остановились из-за затора, арестант открыл дверь и выбрался наружу. Как видно из кадров, задержанный жестом попросил водителей автомобилей, которые стояли за полицейскими, не выдавать его. И, сделав "умный вид" попытался скрыться.
Однако правоохранители таки заметили беглеца и сразу бросились вдогонку. Не прошло и нескольких минут, как арестанта вернули в машину. Правда, на этот раз его посадили на более "престижное" место – в салон под пристальный надзор охранников.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что на украинском телеканале произошел курьез: в прямой эфир вышла голая женщина.