В России задержанный сбежал из полицейского автомобиля, застрявшего в пробке: курьезное видео стало вирусным в сети

В России задержанный правоохранителями мужчина сбежал из полицейской машины, воспользовавшись моментом, когда авто стояло в пробке. Благодаря своей изобретательности арестант попал на видео и прославился в сети.

Курьезный случай произошел в понедельник, 31 мая, в Саранске. Водитель, который ехал за машиной полиции на Северо-Восточном шоссе, заметил, что задние двери авто кто-то открывает изнутри. Видеорегистратор очевидца снял все, что случилось дальше (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Когда машины остановились из-за затора, арестант открыл дверь и выбрался наружу. Как видно из кадров, задержанный жестом попросил водителей автомобилей, которые стояли за полицейскими, не выдавать его. И, сделав "умный вид" попытался скрыться.

Видео дня

Однако правоохранители таки заметили беглеца и сразу бросились вдогонку. Не прошло и нескольких минут, как арестанта вернули в машину. Правда, на этот раз его посадили на более "престижное" место – в салон под пристальный надзор охранников.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что на украинском телеканале произошел курьез: в прямой эфир вышла голая женщина.