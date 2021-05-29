Украинский телеканал оконфузился видео с голой женщиной в прямом эфире

Во время трансляции вечернего выпуска новостей на телеканале "Украина 24" в эфир внезапно попала обнаженная женщина. Она случайно навела на себя камеру в стриминговом режиме.

Курьезное видео появилось в социальных сетях. Ведущие уже принесли извинения перед зрителями за этот казус в сюжете "Встреча диктаторов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, ведущие выпуска вышли в прямой эфир с заместителем редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрием Еловским. Планировалось, что он расскажет подробности встречи официального и непризнанного президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшей накануне. Однако что-то пошло не так.

Видео дня

Когда Еловскому дали слово, он некоторое время молчал, потом заявил, что ничего не слышит, а потом его оператор, которой оказалась девушка без одежды и нижнего белья, повернула на себя камеру.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о канадском политике, который справил малую нужду в чашку, будучи при этом абсолютно голым.