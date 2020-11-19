Адвокат Трампа оконфузился с краской для волос на пресс-конференции по выборам. Фото и видео

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что фальсификации на американских выборах были хорошо организованы и кем-то координировались.

Об этом советник Трампа сказал на пресс-конференции 19 ноября, которая транслировалась YouTube-каналом Bloomberg. Она запомнилась конфузом с Джулиани.

Так, к концу своего выступления адвокат сильно вспотел и на его висках появились темные потеки. Внимание на это обратили пользователи сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Руди Джулиани Скриншот трансляции

Руди Джулиани Скриншот трансляции

Джулиани в очередной раз обвинил Демократическую партию в махинациях. При этом он утверждает, что пересчет голосов в некоторых штатах "ничего не даст", потому что все конверты, в которых были бюллетени, уничтожены.

В Twitter отреагировали на пресс-конференцию множеством мемов. Некоторые пользователи предположили, что потеки образовались из-за того, что политику подкрасили волосы каким-то смываемым средством. Под светом софитов оно начало таять и "плыть" вместе с потом.

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"Как Зорг в "Пятом элементе", он потеет чистым злом", – написал один из пользователей.

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"Подтверждено: Руди Джулиани – гигантская ящерица в кожаном костюме":

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"Пора уволить таксидермиста":

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"Руди Джулиани тает! Кто-то забыл сказать ему о спрее, волосы тают под светом":

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Трансляция пресс-конференции:

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