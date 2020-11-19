Адвокат Трампа осоромився з фарбою для волосся на пресконференції щодо виборів. Фото і відео

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що фальсифікації на американських виборах були добре організовані й кимось координувалися.

Про це радник Трампа сказав на пресконференції 19 листопада, яка транслювалася YouTube-каналом Bloomberg. Вона запам'яталася конфузом із Джуліані.

Так, до кінця свого виступу адвокат сильно спітнів і на його скронях з'явилися темні патьоки. Увагу на це звернули користувачі мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Руді Джуліані Скриншот трансляції

Руді Джуліані Скриншот трансляції

Джуліані вчергове звинуватив Демократичну партію в махінаціях. При цьому він стверджує, що перерахунок голосів у деяких штатах "нічого не дасть", тому що всі конверти, в яких були бюлетені, знищені.

У Twitter відреагували на пресконференцію безліччю мемів. Деякі користувачі припустили, що патьоки утворилися через те, що політику підфарбували волосся якимось засобом, що змивається. Під світлом софітів він почав танути і "плисти" разом із потом.

Скриншот

Скриншот

"Як Зорг у "П'ятому елементі", він потіє чистим злом", – написав один із користувачів.

Скриншот

"Підтверджено: Руді Джуліані – гігантська ящірка в шкіряному костюмі":

Скриншот

"Пора звільнити таксидерміста":

Скриншот

"Руді Джуліані тане! Хтось забув сказати йому про спрей, волосся тане під світлом":

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Трансляція пресконференції:

Як повідомляв OBOZREVATEL: