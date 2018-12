А где штаны? ''Голая'' Мелания Трамп озадачила сеть. Видео

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания попала в курьезную ситуацию, выбрав странный наряд для путешествия с мужем.

Видео было опубликовано на странице ABC News в Twitter. На кадрах кажется, что Мелания одета лишь в пальто, брюки же телесного цвета на супруге президента попросту незаметны.

"Выглядит, будто она без штанов", "Мне пришлось три раза пересмотреть видео, чтобы понять, что происходит", комментируют в сети видео.

Выяснилось, что обтягивающие брюки попросту не были заметны на кадрах из-за темного времени суток и яркого освещения.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA