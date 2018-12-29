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А где штаны? ''Голая'' Мелания Трамп озадачила сеть. Видео

10.8тЧитать материал на украинском

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания попала в курьезную ситуацию, выбрав странный наряд для путешествия с мужем.

Видео было опубликовано на странице ABC News в Twitter. На кадрах кажется, что Мелания одета лишь в пальто, брюки же телесного цвета на супруге президента попросту незаметны.

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"Выглядит, будто она без штанов", "Мне пришлось три раза пересмотреть видео, чтобы понять, что происходит", комментируют в сети видео.

Выяснилось, что обтягивающие брюки попросту не были заметны на кадрах из-за темного времени суток и яркого освещения.

А где штаны? ''Голая'' Мелания Трамп озадачила сеть. Видео
А где штаны? ''Голая'' Мелания Трамп озадачила сеть. Видео
А где штаны? ''Голая'' Мелания Трамп озадачила сеть. Видео
А где штаны? ''Голая'' Мелания Трамп озадачила сеть. Видео
А где штаны? ''Голая'' Мелания Трамп озадачила сеть. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей повеселило общение Трампа и его жены Мелании с Путиным за столом на саммите G20 в Аргентине.

По фото видно, что Трамп сидел абсолютно отвлеченно, в то время, как взгляд его супруги якобы был направлен прямо на российского президента.

Персоны
Мелания Трамп (Melania Trump)Дональд Трамп
Место
США
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асп асп
асп асп
Че вы до нее доеб...сь. Очень красивая баба, можно позавидовать Трампу.
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