А де штани? ''Гола'' Меланія Трамп спантеличила мережу. Відео

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія потрапила в курйозну ситуацію, обравши дивний наряд для подорожі з чоловіком.

Відео було опубліковано на сторінці ABC News в Twitter. На кадрах здається, що Меланія одягнена лише в пальто, брюки ж тілесного кольору на дружині президента просто непомітні.

"Виглядає, ніби вона без штанів", "Мені довелося три рази переглянути відео, щоб зрозуміти, що відбувається", коментують в мережі відео.

З'ясувалося, що обтягуючі брюки просто не були помітні на кадрах через темний час доби і яскраве освітлення.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA - ABC News (@ABC) 27 грудня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів повеселило спілкування Трампа і його дружини Меланії з Путіним за столом на саміті G20 в Аргентині.

За фото видно, що Трамп сидів абсолютно абстраговано, в той час, як погляд його дружини нібито був спрямований прямо на російського президента.