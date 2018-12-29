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А де штани? ''Гола'' Меланія Трамп спантеличила мережу. Відео

10.8тЧитати матеріал російською

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія потрапила в курйозну ситуацію, обравши дивний наряд для подорожі з чоловіком.

Відео було опубліковано на сторінці ABC News в Twitter. На кадрах здається, що Меланія одягнена лише в пальто, брюки ж тілесного кольору на дружині президента просто непомітні.

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"Виглядає, ніби вона без штанів", "Мені довелося три рази переглянути відео, щоб зрозуміти, що відбувається", коментують в мережі відео.

З'ясувалося, що обтягуючі брюки просто не були помітні на кадрах через темний час доби і яскраве освітлення.

А де штани? ''Гола'' Меланія Трамп спантеличила мережу. Відео
А де штани? ''Гола'' Меланія Трамп спантеличила мережу. Відео
А де штани? ''Гола'' Меланія Трамп спантеличила мережу. Відео
А де штани? ''Гола'' Меланія Трамп спантеличила мережу. Відео
А де штани? ''Гола'' Меланія Трамп спантеличила мережу. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів повеселило спілкування Трампа і його дружини Меланії з Путіним за столом на саміті G20 в Аргентині.

За фото видно, що Трамп сидів абсолютно абстраговано, в той час, як погляд його дружини нібито був спрямований прямо на російського президента.

Особи
Меланія Трамп (Melania Trump)Дональд Трамп
Місце
США
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Комментарии на сайте не модерированы
асп асп
асп асп
Че вы до нее доеб...сь. Очень красивая баба, можно позавидовать Трампу.
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