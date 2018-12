А де штани? ''Гола'' Меланія Трамп спантеличила мережу. Відео

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія потрапила в курйозну ситуацію, обравши дивний наряд для подорожі з чоловіком.

Відео було опубліковано на сторінці ABC News в Twitter. На кадрах здається, що Меланія одягнена лише в пальто, брюки ж тілесного кольору на дружині президента просто непомітні.

"Виглядає, ніби вона без штанів", "Мені довелося три рази переглянути відео, щоб зрозуміти, що відбувається", коментують в мережі відео.

З'ясувалося, що обтягуючі брюки просто не були помітні на кадрах через темний час доби і яскраве освітлення.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA