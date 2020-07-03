20 самых странных защитных костюмов от COVID-19: опубликованы фото
Самые странные защитные костюмы.
Эксперты по здравоохранению призывают людей защищаться от коронавируса (COVID-19) любой ценой. Но некоторые восприняли этот призыв слишком буквально.
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Портал Bored Panda собрал фото самых странных защитных костюмов, которые "не дадут коронавирусу ни единого шанса".
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видео с президентом России Владимиром Путиным в защитном костюме высмеяли в сети.
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