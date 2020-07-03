20 самых странных защитных костюмов от COVID-19: опубликованы фото

Эксперты по здравоохранению призывают людей защищаться от коронавируса (COVID-19) любой ценой. Но некоторые восприняли этот призыв слишком буквально.

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Портал Bored Panda собрал фото самых странных защитных костюмов, которые "не дадут коронавирусу ни единого шанса".

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видео с президентом России Владимиром Путиным в защитном костюме высмеяли в сети.