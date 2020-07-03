20 найдивніших захисних костюмів від COVID-19: опубліковано фото

Експерти з охорони здоров'я закликають людей захищатися від коронавірусу (COVID-19) за всяку ціну. Але дехто сприйняв цей заклик занадто буквально.

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Портал Bored Panda зібрав фото найдивніших захисних костюмів, які "не дадуть коронавірусу жодного шансу".

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відео з президентом Росії Володимиром Путіним в захисному костюмі висміяли в мережі.