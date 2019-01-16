Захватить два моря: в Украине разоблачили новый план России

Россия активно продолжает агрессивные действия против Украины и оттесняет ее с морских побережий, прибегая к ползучему наступлению в Азовском и Черном морях.

Как заявил министр обороны Степан Полторак, страна-агрессор делает это под предлогом учений, передает "Прямий".

Он подчеркнул, что ВСУ выполняют задачи по патрулированию в акватории Азовского моря не поддаваясь на провокации.

Степан Полторак mil.gov.ua

"Угрозы, которые есть, мы на них реагируем. Провокация, которую Россия хотела использовать для того, чтобы обострить обстановку и в самой Украине, и на границе, и, возможно, эту провокацию использовать для открытой агрессии — им не удалась, и они это понимают. Потому что наши моряки держались очень уверенно, они не нарушили ни одного нормативного документа, ни одного закона и не дали оснований для того, чтобы РФ начала эту агрессию", — сказал он.

Министр пояснил, что Россия идет в ползучее наступление для того, чтобы максимально усложнить движение торговых судов.

"И не только украинских. Потому что, вы понимаете, когда они обходят зону проведения учений, стоимость продукции, которую они перевозят, она будет гораздо больше. Поэтому такую обстановку, которую они создают в Азовском море, они сейчас переводят и на Черное море", — добавил он.

Иллюстрация. Боевой корабль РФ в Черном море Фото: Andrii Klymenko

Как писал OBOZREVATEL, ранее Полторак сообщил, что Вооруженные силы Украины получили рекордное число вооружения за период действия военного положения, которое длилось месяц.

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