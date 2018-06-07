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Захарченко - на выход: в России назвали имя нового главаря "ДНР"

17.5тЧитать новость на украинском

В непризнанной ДНР Александра Захарченко, скорее всего, сменит председатель так называемого Народного совета республики Денис Пушилин.

Решение об этом уже принято соответствующими инстанциями, сообщают источники "Примечаний" в оккупированном Донецке.

Отмечается, что решение официально еще не озвучено, но Пушилин, ранее отмечавшийся только как спикер по Минским переговорам, уже выступил с рядом нетипично громких для него заявлений.

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Денис Пушилин

"А сегодня Денис Пушилин нанес визит в Крым и провел переговоры тет-а-тет с "главой правительства" Сергеем Аксеновым - ранее в таком формате был замечен лишь исчезнувший со всех мониторов "глава республики" Захарченко", - пишет российское издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главарь батальона "Восток" Александр Ходаковский исчез из публичного пространства и это может означать, что российские кураторы его отстранили от дел, а возможно даже и убили.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Александр ЗахарченкоДенис Пушилин
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"Новости Донбасса
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