Захарченко - на выход: в России назвали имя нового главаря "ДНР"

В непризнанной ДНР Александра Захарченко, скорее всего, сменит председатель так называемого Народного совета республики Денис Пушилин.

Решение об этом уже принято соответствующими инстанциями, сообщают источники "Примечаний" в оккупированном Донецке.

Отмечается, что решение официально еще не озвучено, но Пушилин, ранее отмечавшийся только как спикер по Минским переговорам, уже выступил с рядом нетипично громких для него заявлений.

Денис Пушилин

"А сегодня Денис Пушилин нанес визит в Крым и провел переговоры тет-а-тет с "главой правительства" Сергеем Аксеновым - ранее в таком формате был замечен лишь исчезнувший со всех мониторов "глава республики" Захарченко", - пишет российское издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главарь батальона "Восток" Александр Ходаковский исчез из публичного пространства и это может означать, что российские кураторы его отстранили от дел, а возможно даже и убили.