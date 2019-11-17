"Зачем они нам?" Оккупанты Крыма прокомментировали возвращение украинских кораблей

Сенатор от оккупированного Крыма Сергей Цеков прокомментировал возвращение Россией захваченных украинских кораблей.

В комментарии изданию "Комсомольская правда" он объявил, что это было ожидаемо, и вообще, РФ якобы демонстрирует исключительно добрые намерения.

"История была ожидаемая. Ну зачем нам эти корабли нужны? Мы их оставляли у себя из-за того, что следствие шло. Мы оценили действия этих кораблей осенью прошлого года, как провокацию. Как нарушение территориальных вод Российской Федерации, ее госграниц", – сказал он.

Россия вернула Украине корабли Кадр из видео

По мнению Цекова, Россия вернула захваченные корабли Украине, потому что следствие действительно закончено.

Россия вернула Украине корабли калр из видео

"Надо характеризовать это, как нашу добрую волю. Мы лишний раз демонстрируем, что готовы строить нормальный диалог с Украиной. По всем вопросам. В том числе, в нормандском формате. При том, мы не являемся стороной, которая с Украиной конфликтует. Они постоянно пытаются в это перевести. А мы постоянно демонстрируем свои добрые намерения", – добавил он.

По словам Цекова, информация до передачи кораблей была засекречена, но "явно чувствовалось, что это произойдет".

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