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''За тебя отомстят'': на Донбассе героически погиб защитник Украины

1.8тЧитать материал на украинском

Боец ВСУ родом из Закарпатья, этнический венгр Александр Ур погиб 23 октября в районе проведения ООС возле Волновахи Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Защитник Украины, чью жизнь оборвала пуля снайпера, был единственным в своем селе, кто отправился на фронт, рассказала на своей странице в Facebook журналист Евгения Подобная.

"Он рассказывал, что видел Евросоюз из окна, что односельчане ехали на заработки, а на него часто смотрели как на психа, что выбрал армию, а не шпатель. Спасибо за то, что защищал меня. Спасибо за то, что все-таки переборол страх перед камерой и подарил мне честь быть знакомой с тобой. Ребята за тебя отомстят, я уверена", - пишет Подобная.

''За тебя отомстят'': на Донбассе героически погиб защитник Украины

Александр Ур

Evgeniya Podobna, Facebook

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Александр Ур был старшим солдатом 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады. У него остались жена и годовалая дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 23 октября силы ВСУ подвергались обстрелам со стороны террористов четыре раза.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
войнаНовости ДонбассаВооруженные силы Украины
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Героям Слава! Вечная память...
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А что с Донбасса бомбили и обстреливали Закарпатье, что это свiдоме бидло поперлося на Донбасс убивать????
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Себостьян Прейро, Так свiдоме бидло организовало МАНДАйн, а не согласный Донбасс не согласился с такими галицайскими бандерлогами как ты...Свiдоме бидло, а с кем это воюет Украина...кому она войну объявила, с кем дип и торговые отношения разорвало? Свiдоме бидло...ты тупое!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ivanenko Vitaliy, донбасс это Украина! И он защищал землю Украины от таких свино-собак, как ты.
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
-1
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