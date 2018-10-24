''За тебя отомстят'': на Донбассе героически погиб защитник Украины

Боец ВСУ родом из Закарпатья, этнический венгр Александр Ур погиб 23 октября в районе проведения ООС возле Волновахи Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Защитник Украины, чью жизнь оборвала пуля снайпера, был единственным в своем селе, кто отправился на фронт, рассказала на своей странице в Facebook журналист Евгения Подобная.

"Он рассказывал, что видел Евросоюз из окна, что односельчане ехали на заработки, а на него часто смотрели как на психа, что выбрал армию, а не шпатель. Спасибо за то, что защищал меня. Спасибо за то, что все-таки переборол страх перед камерой и подарил мне честь быть знакомой с тобой. Ребята за тебя отомстят, я уверена", - пишет Подобная.

Александр Ур Evgeniya Podobna, Facebook

Александр Ур был старшим солдатом 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады. У него остались жена и годовалая дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 23 октября силы ВСУ подвергались обстрелам со стороны террористов четыре раза.